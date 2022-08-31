Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de yapılacak

31.08.2022 17:36
Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de yapılacak

17-18 Eylül 2022 Tarihlerinde Gönen'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası 4. Ayak Yarışları'na gün sayıyor.

17-18 Eylül 2022 Tarihlerinde Gönen'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası 4. Ayak Yarışları'na gün sayıyor.

Önemli şampiyonalara ev sahipliği yapmış olan ve FİM tarafından en beğenilen parkura sahip Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkurunda hummalı çalışmaları son sürat sürüyor.

Şampiyonaya az bir süre kala Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı ziyaret eden Sporcu Şakir Şenkalaycı; Şampiyona öncesi Başkan Palaz'a şampiyona da neler yapılabileceği hakkında bilgi sundu.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Daha önceki senelerde olduğu gibi Türkiye Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Parkurun hazırlanması için hummalı çalışmalarımız son sürat devam etmekte. Gönen Belediyesi olarak, bizlere düşen ne varsa yapmaktayız. Bu önemli etkinlikte yer alacak olan sporcu, sporcu yakınları ve motokros meraklılarına ilçemizde ağırlamaktan gurur duyacağız. Şimdiden Şampiyonaya katılacak sporcularımıza kazasız belasız bir şampiyona diliyorum" dedi.

Motokros sporunun şampiyon sporcusu Şakir Şenkalaycı, "Bizle bu güne kadar Gönen İlçesi'nde çok sayıda etkinlik düzenledik. Parkurun hazırlanmasında bizlere desteğini esirgemeyen Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'a, Belediye Kültür Müdürlüğü'ne, Spor Müdürlüğü'ne, Zabıta Daire Başkanlığı'na ve tabii ki Fen İşleri Müdürlüğü'ne şükranlarımı sunuyorum. Gönen'de gördüğümüz ilgiden ve Gönenlilerin sıcak alakalarından ötürü bir kez daha çok teşekkür ederim. Ayrıca; 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motokros Şampiyonası 4. Ayak yarışlarına tüm motosiklet tutkunlarını davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri döndü VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri döndü Türkiye'de düzenlenecek MXGP finalinin tanıtım filmi yayımlandı Türkiye'de düzenlenecek MXGP finalinin tanıtım filmi yayımlandı
Kaynak: İHA

İbrahim Palaz, Türkiye, Eylül, Gönen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:38:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Motokros Şampiyonası Gönen'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement