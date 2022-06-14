Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş 'te yapılan organizasyonun ilk gününde, grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır yarı finalde Azerbaycan 'dan Mazaim Mardanov'u 8-0 yenerek, finale yükseldi. Milli sporcu bugün altın madalya için Macar Laszlo Darabos ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Yusuf Bakır, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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