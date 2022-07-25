Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma 'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen milli takım sporcuları mindere çıktı.

İtalya 'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır , finale yükseldi.

Kaynak: AA

Yusuf Bakır, Spor, Son Dakika

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