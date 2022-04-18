18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika

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TRABZONSPOR
Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞSiyah beyazlı takım günü izinli geçirecek
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürecek.
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Kaynak: DHA
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