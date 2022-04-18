18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

18.04.2022 10:07
18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

Öznur Kablo Yeni MalatyasporTRABZONSPORBordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

TRABZONSPOR

Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı takım günü izinli geçirecek

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürecek.

AXA SİGORTA EFELER LİGİ15.00 Halkbank - Arkas Spor

20.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart


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Elit Gelişim U16 Ligi Elit Gelişim U16 Ligi Trabzonspor, kupada Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Trabzonspor, kupada Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Nisan Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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