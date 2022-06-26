19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

26.06.2022 02:46
19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı.

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı.

Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı.

Açılış töreninde Cezayir'in kültürü anlatılırken, Akdeniz'in coğrafi özellikleri sergilendi ve ülkedeki tarihi yerler gösterildi.

Açılışta ayrıca dans gösterileri de yer aldı.

Türkiye 8. sırada yer aldı

Açılışın ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 8. sırada çıktığı geçit töreninde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.

Tören, konser eşliğindeki havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.

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Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak Akdeniz Oyunları'nın açılış seremonisi TSİ 23.00'te başlayacak Akdeniz Oyunları'nın açılış seremonisi TSİ 23.00'te başlayacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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