Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, fuat oktay, Cezayir, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.