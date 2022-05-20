2. Lig final maçı Kadir Has'ta oynanacak - Son Dakika
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2. Lig final maçı Kadir Has'ta oynanacak

20.05.2022 08:38
2. Lig final maçı Kadir Has'ta oynanacak

Artvin Hopaspor ile Arnavutköy Belediyespor arasında oynanacak olan Türkiye 2. Ligi'ne yükselme final maçı Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Artvin Hopaspor ile Arnavutköy Belediyespor arasında oynanacak olan Türkiye 2. Ligi'ne yükselme final maçı Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

TFF 3. Lig'de oynanan Play Off yarı final müsabakaları sonucunda finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Play Off yarı final müsabakaları sonucunda Artvin Hopaspor, Arnavutköy Belediyespor, Fethiyespor, İçel İdman Yurduspor, İskenderunspor ve Iğdır Futbol Kulübü finallere kaldı. Final maçları Ankara ve Kayseri'de oynanacak. Tek maç üzerinden planlanan maçlar 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Artvin Hopaspor ile Arnavutköy Belediyespor arasındaki maçın Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 24 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak bu müsabaka saat 18.00'de başlayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Kayseri, Artvin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. Lig final maçı Kadir Has'ta oynanacak - Son Dakika


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