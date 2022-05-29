2. Ulusal Avşa Yarı Maratonu tamamlandı

Balıkesir'in Marmara Adası'na bağlı Avşa Adası'nda düzenlenen 2. Ulusal Avşa Yarı Maratonu, 300'e yakın katılımcı ile koşuldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan maratonda, yerli ve yabancı sporcular, 10K ve 21K kategorilerinde yarıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi ile Marmara Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği yarı maratonun bu yılki teması ise "Temiz Denize Doğru" olarak belirlendi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı konuşmada, yarışmaya katılımın sevindirici olduğunu belirterek, "Adamızı bu şekilde spor organizasyonlarıyla dünyaya tanıtmanın gururu içindeyim. Bu sene sporcularımız, geçen yıl müsilajla kendini gösteren Marmara Denizi'nin en büyük sorunlarından biri olan kirliliğe dikkat çekmek için 'Temiz Denize Doğru' diyerek koştular." ifadelerini kullandı.

Yarışta 21K kategorisinde kadınlarda Berna Gökkaya, erkeklerde ise Aytaç Aktuğ, 10K kategorisinde kadınlarda Nurjemal Durnazar, erkeklerde ise Mehmet Yoruk birinciliği elde etti.

Dereceye girenlere plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.