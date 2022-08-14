Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika
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Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

14.08.2022 09:50
Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilecek ve 21 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda, 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:

Serbest stil

57 kilo: Tolga Özbek

61 kilo: Abdullah Toprak

65 kilo: Hamza Zopalı

70 kilo: Harun Söyler

74 kilo: Okan Tahtacı

79 kilo: Bekir Talip Öveç

86 kilo: İsmail Küçüksolak

92 kilo: Yıldıray Pala

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Adil Mısırcı

Grekoromen

55 kilo: Emre Mutlu

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Azat Sarıyar

67 kilo: Onur Yurtada

72 kilo: Ömer Can Doğan

77 kilo: Yüksel Sarıçiçek

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Furkan Taş

97 kilo: Oktay Demir

130 kilo: Talip Çiftçi

Kadınlar

50 kilo: Şevval Çayır

53 kilo: Emine Çakmak

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Melda Dernekçi

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Büşra Efe

65 kilo: Derya Nur Karaduman

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Nazar Batır

76 kilo: Melisa Sarıtaş

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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