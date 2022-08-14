Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya 'da gerçekleştirilecek ve 21 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda, 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak - Son Dakika

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