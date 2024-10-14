20 Yaş Altı Milli Takım Polonya'ya Hazır

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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'de yarın Polonya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Lomza kentindeki Mosir Stadı'nda teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Polonya maçının taktiği üzerine durulan idmanın son bölümünde 11'e 11 çalışması yapıldı.

Milli takım, Polonya ile yarın saat 15.00'te Mosir Stadı'nda karşılaşacak.