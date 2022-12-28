Jorge Jesus için ortaya atılan son iddia Fenerbahçe taraftarının canını çok sıkacak

Süper Lig ve Avrupa'da başarılı gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi.

"JESUS, PORTEKİZ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Portekiz'den Record'un haberine göre, Fernando Santos ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışında olan Portekiz Milli Takımı'nda Jorge Jesus listenin başında geliyor. Deneyimli hocanın da Portekiz federasyonuna mesaj yollayarak görüşmelere hazır olduğunu belirttiği iddia edildi.

ROTAYI JESUS'A KIRDILAR

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile anlaşma ihtimali azalan Portekiz Futbol Federasyonu, rotayı tamamen Jorge Jesus'a kırdı. Federasyonun ülkenin en deneyimli teknik direktörlerinden olan Jesus'u takımın başına getirmek için oldukça istekli olduğu belirtildi.