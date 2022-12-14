Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi - Son Dakika
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Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi

14.12.2022 23:35
Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi

Katar'ın ev sahipliğindeki, 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı final maçında Fransa ve Fas karşı karşıya geldi. Fas'ta takım kaptanı Romain Saiss, mücadeleye ilk 11'de başlarken 21. dakikada kenara geldi. Uyarıları dikkate almayan ve yaşadığı sakatlığın ardından kenara değişiklik işareti yapan Beşiktaşlı Saiss, yerini Selim Amallah'a bıraktı.

2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa karşı karşıya geldi. Fas'ın Beşiktaşlı yıldızı Romain Saiss, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

AĞLAYARAK MAÇTAN ÇIKMIŞTI

Dünya Kupası'nda sakat sakat oynayan Saiss, Portekiz maçını gözyaşlarıyla terk etmişti. Saiss, kendisini riske atarak Fransa maçına da çıktı.

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21'DE OYUNDAN ÇIKTI

Fas'ta takım kaptanı Saiss, 21. dakikada oyundan çıktı. Kenara işaret yapan tecrübeli stoper, yerini Selim Amallah'a bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TAN MESAJ GİTMİŞTİ

Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde yırtık olan Saiss için Fas yetkililerine mesaj göndermişti. Saiss'in riske edilmemesini isteyen Siyah-Beyazlılar'ın talebi yerine getirilmedi.

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Romain Saiss, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi - Son Dakika
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