Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi

2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa karşı karşıya geldi. Fas'ın Beşiktaşlı yıldızı Romain Saiss, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

AĞLAYARAK MAÇTAN ÇIKMIŞTI

Dünya Kupası'nda sakat sakat oynayan Saiss, Portekiz maçını gözyaşlarıyla terk etmişti. Saiss, kendisini riske atarak Fransa maçına da çıktı.

21'DE OYUNDAN ÇIKTI

Fas'ta takım kaptanı Saiss, 21. dakikada oyundan çıktı. Kenara işaret yapan tecrübeli stoper, yerini Selim Amallah'a bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TAN MESAJ GİTMİŞTİ

Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde yırtık olan Saiss için Fas yetkililerine mesaj göndermişti. Saiss'in riske edilmemesini isteyen Siyah-Beyazlılar'ın talebi yerine getirilmedi.