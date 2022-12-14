2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa karşı karşıya geldi. Fas'ın Beşiktaşlı yıldızı Romain Saiss, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Dünya Kupası'nda sakat sakat oynayan Saiss, Portekiz maçını gözyaşlarıyla terk etmişti. Saiss, kendisini riske atarak Fransa maçına da çıktı.
Fas'ta takım kaptanı Saiss, 21. dakikada oyundan çıktı. Kenara işaret yapan tecrübeli stoper, yerini Selim Amallah'a bıraktı.
Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde yırtık olan Saiss için Fas yetkililerine mesaj göndermişti. Saiss'in riske edilmemesini isteyen Siyah-Beyazlılar'ın talebi yerine getirilmedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi - Son Dakika