Dünya Kupası'nı kazanan takımda futbolculara verilecek şampiyonluk primi belli oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nı kazanan takımda futbolculara verilecek şampiyonluk primi belli oldu

17.12.2022 12:15

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Fransa pazar günü karşı karşıya gelecek. Horozlar, üst üste 2. kez dev turnuvada zafere ulaşmaları durumunda futbolcuların her birine 1 milyon euro, Tangocular kupayı kazanırsa şampiyonluk primi 1.3 milyon euro olacak.

2022 Dünya Kupası finali için geri sayıma başlandı. Pazar günü Katar'ın ev sahipliğindeki turnuvada Kylian Mbappe'li son şampiyon Fransa, Lionel Messi'li Arjantin ile kozlarını paylaşacak. Zorlu final öncesi her iki ülkenin futbol federasyonları da oyuncuların motivasyonunu bir kat daha artırmak adına primleri belirledi.

HER FUTBOLCUYA 1 MİLYON EURO PRİM

Son şampiyon Fransa 2018'de kupayı kazanmış ve oyunculara kişi başı 300 bin euro dağıtılmıştı. Ancak bu kez rakam çok daha büyük olacak. Fransızlar eğer bir kez daha zafere ulaşırsa futbolcuların her birine 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

HER ŞEKİLDE PARA ALACAKLAR

İkincilik halinde ise Fransız oyuncular, bu paranın yarısını ceplerine koyacak. Son Dünya Kupası maçına çıkacak Messi ve arkadaşlarına Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk halinde kişi başı 1.3 milyon euro dağıtacak. Tangocular yenilmeleri halinde ise 500 biner euro alacaklar.

ŞAMPİYONA 41 MİLYON EURO

İki ülke federasyonu bu primleri dağıtırken FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon euro, finaliste de 30 milyon euro para ödülü verecek.

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Arjantin, Fransa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nı kazanan takımda futbolculara verilecek şampiyonluk primi belli oldu - Son Dakika
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