2022 Pekin Kış Olimpiyatları

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan Furkan Akar, dörtlü elemeleri geçerek tur atladı.

Kısa kulvar buz patenin Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, 1.25.462'lik derecesiyle ikinci sırada yer alarak olimpiyatlarda sürat pateni branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla Pekin Kış Olimpiyatları'na hak katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk Olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı çeyrek final yarışları 7 Şubat'ta yapılacak.