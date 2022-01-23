2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları başladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen, "2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları" Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaların açılışında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, çocuklarını satranca yönlendiren anne babalara teşekkür ederek, satrancın önemli bir branş olduğunu ifade etti.

Satranç oynayanların gelecekte hangi işi yaparsa yapsın stratejik hamle ve öz güven sağladığını ifade eden Yazıcı, "Doğru bir yol tercih etmişsiniz. Geleceğe hazırlamanın en pratik yoludur. Yaşamınızın hiçbir alanında satrançtan vazgeçmeyin." dedi.

"Maskeni tak, mesafeni koru, hamleni yap"

TSF Başkanı Gülkız Tulay da şampiyonalar için 81 ilde aylarca süren müsabakalar yapıldığını, 15 bine yakın öğrencinin il birinciliği için mücadele ederek organizasyona katılabildiğini aktardı.

Türkiye Kupası'nı Sakarya'da yapacaklarını bildiren Tulay, "Bu sporun en büyük gücü velilerimizdir. Önce sağlık diyerek, tüm sağlık tedbirlerini hassasiyetle hayata geçiriyoruz. Her türlü önlemi alıyoruz. Beraber kurallara uyarsak yine başarırız. 'Maskeni tak, mesafeni koru, hamleni yap' diyoruz." ifadesini kullandı.

Tulay, satrancın geldiği noktada sponsorlukların önemli olduğunu vurgulayarak, okullarda satranç sınıfları açan, 2005'ten beri ana sponsorları olan Türkiye İş Bankası'na ve destek olanlara teşekkür etti.

Sporculardan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden gelen Nida Kara, satranç sporun hayatına çok şey kattığını söyledi.

Hakkari Şemdinli'den gelen Zilan Çakmak ise ikinci sınıfta ilkokul öğretmenin öğrettiği satrançta önemli başarılar elde ettiğini aktardı.

Şampiyonalarda 2 bin 34 sporcu hamle yapacak

Şampiyonaya küçüklerde 1410, yıldızlarda ise 624 olmak üzere 2 bin 34 sporcu katılıyor.

Her yaş kategorisinde ilk üçe giren sporcular, milli takım havuzunda yer alacak, ayrıca kasım ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasına davet edilecek.

Şampiyonalar, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.