2024 Avrupa Tekvando Şampiyonası öncesi milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette milli takım seçmesi yapıldı.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen seçmeleri kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın, 62 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp, 67 kiloda İkra Kayır kazandı.
Erkekler 80 kiloda yapılan seçme müsabakaları sonucu ise milli takım kadrosuna Mehmet Kani Polat dahil edildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi, organizasyona direkt katılacak sporcularla birlikte 16 tekvandocu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Erkekler
54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu - Direkt
58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt
63 kilo: Hakan Reçber - Direkt
68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt
74 kilo: Yiğithan Kılıç - Direkt
80 kilo: Mehmet Kani Polat- Seçmeyi kazanan
87 kilo: Enbiya Taha Biçer - Direkt
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt
Kadınlar
46 kilo: Emine Göğebakan - Direkt
49 kilo: Merve Dinçel Kavurat - Direkt
53 kilo: Zeynep Taşkın - Seçmeyi kazanan
57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt
62 kilo: Hatice Pınar Yiğitalp - Seçmeyi kazanan
67 kilo: İkra Kayır - Seçmeyi kazanan
73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt
+73 kilo: Nafia Kuş - Direkt
Son Dakika › Spor › 2024 Avrupa Tekvando Şampiyonası Öncesi Milli Takım Seçmeleri Yapıldı - Son Dakika
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