2024'te Basketbolda ABD Dominasyonu - Son Dakika
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Spor

2024'te Basketbolda ABD Dominasyonu

ABD, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkek ve kadın basketbolda altın madalyaları kazandı.

30.12.2024 11:16
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Dünya basketbolunda 2024 yılı birçok önemli organizasyona sahne olurken, olimpiyat oyunlarına yine ABD damga vurdu.

AA'nın, Türk sporunda 2024 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, basketbolda uluslararası alanda ön plana çıkan gelişmeler ele alındı.

Yılın en büyük spor organizasyonu olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda iki altın madalya da ABD'ye gitti.

LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum gibi dünyanın en iyi basketbolcularının yer aldığı ve "Rüya Takım" olarak nitelendirilen ABD, erkeklerde finalde ev sahibi Fransa'yı 98-87 yenerek altın madalyayı elde etti. ABD, üst üste 5'inci, toplamda da 17'nci olimpiyat şampiyonluğunu aldı.

Kadınlarda da gelenek değişmedi. ABD Kadın Basketbol Takımı, finalde ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek üst üste 8, toplamda da 10'uncu kez olimpiyat şampiyonu olmayı başardı.

Celtics 16 yıllık hasreti bitirdi

Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, 16 yıl sonra şampiyon oldu.

Final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1'le geçen Celtics, 2008'den sonra şampiyonluk sevincini yaşadı.

Celtics, NBA tarihindeki 18'inci şampiyonluğuna ulaştı ve Los Angeles Lakers'ı geçerek bu organizasyonu en fazla kazanan takım ünvanını aldı.

Avrupa'nın zirvesinde Türk başantrenör

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde mutlu sona Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ulaştı.

Yunan ekibinin 13 yıllık şampiyonluk hasretini dindiren Ergin Ataman, kariyerinde ise 3. kez Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko da yer aldı. Sarı-lacivertliler organizasyonu 4. sırada bitirdi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yine zirvede

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğunu 2024 yılında da kazandı.

Sarı-lacivertliler, finalde Fransız ekibi ASVEL'i 109-52 yenerek üst üste 2. kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, FIBA Süper Kupa'da ise Beşiktaş'ı yenerek bu kupayı da üst üste 2. kez kazanmayı başardı.

WNBA'de zafer New York Liberty'nin

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) şampiyon New York Liberty oldu.

Liberty, final serisinde Minnesota Lynx'i 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa'da kupa kazanan diğer takımlar

Avrupa basketbolunda Avrupa Ligi'nin dışındaki organizasyonlarda da kupalar sahibini buldu.

BKT Avrupa Kupası'nı Fransız ekibi Paris Basketbol kazanarak Avrupa Ligi bileti aldı.

FIBA organizasyonlarında ise Şampiyonlar Ligi'ni İspanyol ekibi Unicaja Malaga, FIBA Avrupa Kupası'nı ise finalde Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden Alman ekibi Niners Chemnitz kazandı.

Kadınlarda ise FIBA Avrupa Kupası'nı Beşiktaş'ı finalde yenen Büyük Britanya'yı temsil eden London Lions elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024'te Basketbolda ABD Dominasyonu - Son Dakika

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