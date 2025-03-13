2025 UCI Uluslar Kupası Başlıyor - Son Dakika
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2025 UCI Uluslar Kupası Başlıyor

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Konya'da düzenlenen basın toplantısıyla 2025 UCI Uluslar Kupası'nın detayları açıklandı.

13.03.2025 18:05
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- 2025 UCI Uluslar Kupası basın toplantısı düzenlendi

KONYA - 2025 UCI Uluslar Kupası için Konya'da basın toplantısı düzenlendi.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye ev sahipliğinde yarın Konya Veledromu'nda başlayacak. Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Dünya Uluslar Kupası ve dünya şampiyonası ayarında bir organizasyon ev sahipliği yapıyoruz. Dünya organizasyonu yapmak 2-3-5 yıl hatta yol bisikletinde 7-8 yıl sonrasına planlama yapabiliyorsunuz. Konya Veledromu yapılalı 2 yıl oldu, 3. yılında da böyle bir organizasyon yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Federasyon Projeler Koordinatörü Pınar Arpınar Avşar ise, "300 sporcu kayıt oldu ve 44 ülke katılıyor. 900 üzerinde kişi ve bunların 100'ü teknik personel olacak. Türkiye'de düzenlenen en büyük bisiklet organizasyonu. Özellikle Türk sporcuların da yer alacak olması önemli" diye konuştu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise organizasyonun Konya'da yapılıyor olmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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