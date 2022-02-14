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22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu koşuldu

14.02.2022 00:58
22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu koşuldu

22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 528 kişinin katılımıyla tamamlandı.

22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 528 kişinin katılımıyla tamamlandı.

Yarışın startlarını Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Emniyet Müdürü Kenan Patat verdi. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliği ile Anıt önünde gerçekleşen yarışlarda, yarı maratonda 214, halk koşusu 5 kilometrede 222 ve halk koşusu 2 kilometrede 92 sporcu mücadele etti.

"Yarı maratonda kürsüye çıkan üçlü"

Yarı maratonda mücadele eden Üzeyir Sönmez 1 saat 6 dakika 35 saniye ile birinci, Hasan Turgut 1 saat 11 dakika 53 saniye ile ikinci ve Ömer Oklu 1 saat 12 dakika 28 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Serra Sude Kökduman 1 saat 26 dakika 50 saniye ile birinci, Duygu Turgut Boyan 1 saat 26 dakika 53 saniye ile ikici ve Eylül Tekinarslan 1 saat 54 dakika 10 saniye ile üçüncü oldu.

"Dereceye giren sporcular ödüllerini protokol tarafından aldı"

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Kenan Patat, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli ve protokol tarafından aldı. - ANTALYA

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Mustafa Kemal Atatürk, Adem Murat Yücel, Fatih Ürkmezer, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika Spor


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