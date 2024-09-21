23. Bosphorus Cup Başladı

Spor

23. Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen Boğaz Yarışı ile devam etti.

Organizasyonun ikinci gününde yüzlerce yelkenli, Galatasaray Adası'ndan start aldı. Yelkenciler, Dolmabahçe, Beykoz, Ahırkapı Kalamış rotasını izledi. Yarış, Çırağan Sarayı önünde son buldu.

Boğaz Yarışı'nın ardından gözler, yarın Caddebostan açıklarında yapılacak son yarışa çevrildi. Bu yarışta, 23. Bosphorus Cup'ın şampiyonu belirlenecek.

Türkiye'den doğup dünyaya açılan yelken yarışının teması "Rüzgarlar Tiyatrosu" olarak belirlendi. İstanbul Boğazı'nı bir tiyatro sahnesi olarak ele alan bu tema, boğazın eşsiz mimarisi, doğası ve rüzgarlarıyla birleşen büyüleyici bir görsel şölen sunmayı amaçlıyor.