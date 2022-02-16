- 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda ilk düdük çaldı

ANKARA - Her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını taşıyan 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği, santrada buluşan miniklerin vuruşu ile başladı.

Spor sevgisi taşıyan miniklerin rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecanını taşıyan 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkıları başkent başta olmak üzere tüm Türkiye'de başladı. Türkiye genelinde 15 bin 895 çocuğun başvurduğu, 156 kız ve bin 289 erkek takımı turnuvada yerlerini aldı. Turnuvaya katılım sağlayan 11 - 13 yaş gurubundan çocuklar, 7 asil ve 4 yedek oyuncu olmak üzere 20'şer dakikalık ve 2 devreli halı sahada müsabakalarını gerçekleştirecek. Turnuvanın final karşılaşması da TBMM'de yapılması planlanıyor.

Turnuvada ilk düdük, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı içerisinde bulunan Altındağ Örnek Sahası içinde çaldı. Açılış töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un duyurusu ile başlarken TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve çok sayıda sporsever katıldı.

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği başkentte, Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Kız Takımı - Ankara Metropol Spor Kız Takımı ve Ankara Gençlik Hizmetleri Kulübü Erkek Takımı - Oran Tek Yıldız Ortaokulu Erkek Takımı'nın müsabakaları ile halı sahada başladı.

TBMM tarafından, turnuva sonunda birinci olan takım oyuncularına tablet, ikinci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.