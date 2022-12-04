Boynuz kulağı geçti! Mbappe dediğini yaptı, idolü Ronaldo'yu solladı

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. 2018 Dünya Kupası'nı gencecik bir oyuncuyken kazanan 1998 doğumlu oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nı da almak istiyor.

250 GOLE ULAŞTI

23 yaşındaki futbolcu 360 maçta 250 gol ve 113 asist yaptı. Mbappe, idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki gol sayısını geride bıraktı.

PELE'NİN REKORUNU ALDI

Dünya Kupası'nda çıktığı toplam 11 maçta 9 gole ulaşan 23 yaşındaki futbolcu, 24 yaşına gelmeden 8 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Pele'nin 7 gollük rekorunu elinden aldı.

RONALDO'NUN SON KUPASI

Mbappe'nin idolü Cristiano Ronaldo, 20 Dünya Kupası maçında 8 gol attı. Kylian Mbappe ise 11 maçta 9 gol kaydetti. Mbappe, 9 gollü Messi'yi de yakaladı. Turnuva sonuna kadar Ronaldo'nun bu tabloyu değiştirme şansı var. Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde futbolu bırakacağını açıklamıştı.

"HEDEFİM ONU GEÇMEK"

Mbappe Ronaldo hakkında, "Kariyer hedefim Cristiano Ronaldo'nun başardığı istatistikleri geride bırakmak" açıklamasını yapmıştı. Mbappe şimdilik Dünya Kupası'nda bu hedefini gerçekleştirdi.