Boynuz kulağı geçti! Mbappe dediğini yaptı, idolü Ronaldo'yu solladı - Son Dakika
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Boynuz kulağı geçti! Mbappe dediğini yaptı, idolü Ronaldo'yu solladı

04.12.2022 20:44
Boynuz kulağı geçti! Mbappe dediğini yaptı, idolü Ronaldo'yu solladı

23 yaşındaki Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda toplam 9 gole ulaşarak rekorları altüst etti. İdolü olarak gördüğü Ronaldo için "Hedefim onun başardıklarını geride bırakmak" diyen Mbappe, Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda solladı.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. 2018 Dünya Kupası'nı gencecik bir oyuncuyken kazanan 1998 doğumlu oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nı da almak istiyor.

250 GOLE ULAŞTI

23 yaşındaki futbolcu 360 maçta 250 gol ve 113 asist yaptı. Mbappe, idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki gol sayısını geride bıraktı.

Boynuz kulağı geçti! Mbappe dediğini yaptı, idolü Ronaldo'yu solladı

PELE'NİN REKORUNU ALDI

Dünya Kupası'nda çıktığı toplam 11 maçta 9 gole ulaşan 23 yaşındaki futbolcu, 24 yaşına gelmeden 8 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Pele'nin 7 gollük rekorunu elinden aldı.

RONALDO'NUN SON KUPASI

Mbappe'nin idolü Cristiano Ronaldo, 20 Dünya Kupası maçında 8 gol attı. Kylian Mbappe ise 11 maçta 9 gol kaydetti. Mbappe, 9 gollü Messi'yi de yakaladı. Turnuva sonuna kadar Ronaldo'nun bu tabloyu değiştirme şansı var. Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde futbolu bırakacağını açıklamıştı.

"HEDEFİM ONU GEÇMEK"

Mbappe Ronaldo hakkında, "Kariyer hedefim Cristiano Ronaldo'nun başardığı istatistikleri geride bırakmak" açıklamasını yapmıştı. Mbappe şimdilik Dünya Kupası'nda bu hedefini gerçekleştirdi.

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