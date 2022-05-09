24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

09.05.2022 16:03
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye futbol oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki milli takım çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre grubunda 4'te 4 yapan milliler, Polonya ile yarın TSİ 14.00'te yarı finale kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

İşitme Engelliler Milli Takımı, grup maçlarında Almanya'yı 2-0, ABD'yi 1-0, Irak'ı 5-0, Mali'yi ise 5-2 mağlup etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

"İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'mız geçmişinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu yaşamış çok tecrübeli bir kadroyla gittiği Brezilya'da yine tarih yazmaya devam ediyor. Yarın Türkiye Engelliler Haftası'nın ilk gününde çeyrek finalde Polonya önünde galip geleceğimize yürekten inanıyorum. Brezilya'ya uğurlu tesisimiz Riva'dan uğurladığımız milli takımımıza federasyon başkanımız Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyemiz İsmail Erdem'in başarı mesajlarını da ilettim."

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktör Ali Metin ise "Son olimpiyat şampiyonu olarak geldiğimiz Brezilya'da hedefimiz unvanımızı korumak. Grup maçlarında takımımız üstün bir oyunla maçlarını kazanarak olimpiyat şampiyonluğunun en güçlü adayı olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı

Brezilya, Polonya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika


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