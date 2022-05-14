24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

14.05.2022 00:18
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli güreşçi Ömer Saner, altın madalya kazandı.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli güreşçi Ömer Saner, altın madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stil 92 kiloda mücadele eden Ömer Saner, kürsünün en üst basamağına çıktı.

Finalde rakibini mağlup eden milli güreşçi, Brezilya'da Türkiye'ye beşinci altın madalyayı kazandırdı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya alan Ömer Saner için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 92 kiloda şampiyon olan ve ülkemize oyunlardaki 5'inci altın madalyayı kazandıran güreşçimiz Ömer Saner'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Altın Madalya, Milli Güreşçi, Brezilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika


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