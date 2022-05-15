24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Serbest Güreş Milli Takımı, müsabakaları birincilikle bitirdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş Milli Takımı, takımlar sıralamasında zirvede yer aldı.

Oyunlarda Kadın Hentbol Milli Takımı, finalde Danimarka'ya 16-15 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkek Futbol Milli Takımı ise üçüncülük maçında karşılaştığı Almanya'yı penaltılarla 4-3 yenerek bronz madalya elde etti.

Erkek Hentbol Milli Takımı ise bronz madalya maçında karşılaştığı Sırbistan'a 23-17 mağlup oldu ve oyunları 4'üncü sırada bitirdi.