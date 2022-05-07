24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 3 madalya daha - Son Dakika

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli sporcular, 3 bronz madalya daha kazandı.

Tekvando branşında Türkan Teke ve Yusuf Şiyar Kıran, poomsae bireyselde bronz madalya aldı.

Mili sporcular Türkan Teke ile Yusuf Şiyar Kıran, çiftlerde de üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Türkiye, böylece organizasyonda 1 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 18 madalyaya ulaştı.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, 15 Mayıs'ta sona erecek.