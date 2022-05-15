"26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği" Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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"26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği" Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu

15.05.2022 17:15
"26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği" Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 30. yılı çerçevesinde bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle geçecek olan 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri, spor müsabakalarıyla başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 30. yılı çerçevesinde bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle geçecek olan 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri, spor müsabakalarıyla başladı.

Düzenlenen spor etkinlikleri; Masa Tenisi Kadınlar-Erkekler, Basketbol Erkekler, Voleybol Kadınlar-Erkekler branş ve kategorilerinde gerçekleşti. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Farabi Kapalı Spor Salonundaki müsabakalar oldukça zevkli ve çekişmeli geçerken, takımlar centilmence mücadele etti. Spor karşılaşmaları sonucunda; Masa Tenisi Kadınlar ve Erkeklerde Tıp Fakültesinin Takımları birinci olurken, Basketbol Erkeklerde Fen Edebiyat Fakültesi Takımı, Voleybol Erkeklerde Mühendislik Fakültesi Takımı, Voleybol Kadınlarda ise Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Takımı şampiyon oldu.

Takımlara kupa ve madalyaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından takdim edildi. - ZONGULDAK

26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu
26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu

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Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Gençlik Haftası, Zonguldak, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor '26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği' Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika


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