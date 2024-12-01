Nesine 3. Lig'de 13. hafta maçları sona erdi.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Anadolu Üniversitesi- Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor- Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Silifke Belediyespor- Karşıyaka: 4-0
Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-3
Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 0-3
Kemerkent Bulvarspor-Kuşadasıspor: 1-2
Bursaspor- Artvin Hopaspor: 2-1
2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 0-0
Adıyaman FK- Balıkesirspor: 0-5
İnegöl Kafkasspor-Etimesgut Belediyespor: 3-1
T. Metal 1963-Tire 2021: 0-3
Uşakspor-Amasyaspor: 2-3
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Muğlaspor: 2-1
3. Grup
Viranşehir Belediyespor-1923 Mustafakemalpaşa: 2-0
Pazarspor- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Ailağa Futbol- Bayburt Özel İdare: 2-2
Çorluspor 1947- Karabük İdmanyurdu: 3-1
4. Grup
Mardin 1969- Denizlispor: 5-0
Orduspor 1967-7 Eylül Turgutlu 1984: 4-0
İzmir Çoruhlu FK-Zonguldakspor: 1-0
Solwie Enerji Erciyes 38-Kolibri Ağrı 1970: 2-5
Büyükçekmece Tepecikspor- Edirnespor: 0-0
Son Dakika › Spor › 3. Lig 13. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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