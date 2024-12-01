3. Lig 13. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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3. Lig 13. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı, heyecan dolu sonuçlar yaşandı.

01.12.2024 19:18
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Nesine 3. Lig'de 13. hafta maçları sona erdi.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Anadolu Üniversitesi- Tokat Belediye Plevnespor: 0-0

HG Hospital Kahramanmaraşspor- Düzce Cam Düzcespor: 0-1

Silifke Belediyespor- Karşıyaka: 4-0

Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-3

Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 0-3

Kemerkent Bulvarspor-Kuşadasıspor: 1-2

Bursaspor- Artvin Hopaspor: 2-1

2. Grup

Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 0-0

Adıyaman FK- Balıkesirspor: 0-5

İnegöl Kafkasspor-Etimesgut Belediyespor: 3-1

T. Metal 1963-Tire 2021: 0-3

Uşakspor-Amasyaspor: 2-3

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Muğlaspor: 2-1

3. Grup

Viranşehir Belediyespor-1923 Mustafakemalpaşa: 2-0

Pazarspor- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

Ailağa Futbol- Bayburt Özel İdare: 2-2

Çorluspor 1947- Karabük İdmanyurdu: 3-1

4. Grup

Mardin 1969- Denizlispor: 5-0

Orduspor 1967-7 Eylül Turgutlu 1984: 4-0

İzmir Çoruhlu FK-Zonguldakspor: 1-0

Solwie Enerji Erciyes 38-Kolibri Ağrı 1970: 2-5

Büyükçekmece Tepecikspor- Edirnespor: 0-0

Kaynak: AA

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