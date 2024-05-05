32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri Sona Erdi - Son Dakika
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32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri Sona Erdi

32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri Sona Erdi

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri, Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu etkinliğe katıldı. Sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. İzleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi. DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yarışmanın son gününde keyifli mücadelelerin yaşandığını belirterek, Düzce'de dünya rekoru kırdıklarını ve mutluluk verici bir organizasyon olduğunu söyledi. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da güzel bir organizasyon yapmak istediklerini belirtti.

05.05.2024 17:49  Güncelleme: 17:51
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Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.

Yarışların son gününde adrenalin tutkunu sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.

Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın son gününde de keyifli mücadelelerin yaşandığını belirterek, "Şunu gururla söyleyebiliriz ki, Düzce'de dünya rekoru kırdık. Dünyada böyle off-road etkinliği yok kalabalık olarak. Alanda 1500'e yakın araç var. Yollar komple kapandı, alana giriş mümkün değil. Bizim için mutluluk verici organizasyon oldu." diye konuştu.

Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da güzel bir organizasyon yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri Sona Erdi - Son Dakika

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