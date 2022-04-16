4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı

16.04.2022 20:07

Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa röportaj veren 20 yaşındaki Göztepeli oyuncu Ege Özkayımoğlu, gözyaşlarına engel olamadı. 4 gün öncesi annesini kaybeden genç futbolcu, "Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibinin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu gözyaşları içinde röportaj verdi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Göztepeli futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

"ÇOK HÜZÜNLÜYÜM"

4 gün önce annesini kaybeden 20 yaşındaki forvet gözyaşlarını tutamazken, "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" dedi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Göztepeli futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu acıya yürek dayanmaz! Göztepeli futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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Son Dakika Spor 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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