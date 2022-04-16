4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibinin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu gözyaşları içinde röportaj verdi.

"ÇOK HÜZÜNLÜYÜM"

4 gün önce annesini kaybeden 20 yaşındaki forvet gözyaşlarını tutamazken, "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" dedi.