46. İstanbul Maratonu Tanıtıldı

Spor

3 Kasım'da koşulacak Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, "İş Bankası, Cumhuriyet'in gurur duyduğumuz, iktisadi kalkınmanın simgesi olan çok özel bir kurumu. Farklı sektörlerde hem Türkiye'deki kalkınmanın lokomotifi olma gayretiyle hem de kendi hizmet alanlarıyla lokomotif olan farklı sektör devlerini yaratmış bir yapı. Mustafa Kemal Atatürk ve Celal Bayar'ı da böylesine asil bir kurumu yarattıkları ve büyüttükleri için anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un binlerce yıllık medeniyete sahip bir şehir olduğunu belirten İmamoğlu, "Böylesi birikim, çok az şehirde var. İstanbul, sporun dünyadaki önemli merkezlerinden bir tanesi. Dünyada benzeri yok. Bir kıtadan diğer kıtaya geçen bir maratona sahip olması en önemlisi. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun, Avrupa'nın 6, dünyanın 30 Gold Label (Altın Kategori) yarışı arasında yer aldığını biliyoruz. Bu çok gurur verici. Bu çıtayı olabildiğince yukarıya taşımak hepimizin sorumluluğu." diye konuştu.

Böyle büyük bir organizasyonla İstanbul'un bir spor kenti olmasını arzuladıklarını dile getiren İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan organizasyonlarla boğaz karşıdan karşıya yüzülüyor, koşuluyor, bisikletle geçiliyor. Bu çok değerli. İnşallah İstanbulumuzun ve boğazın muhteşem manzarasını birlikte tatmış oluruz. Başta İstanbul Valiliği olmak üzere birçok kurum, kuruluş katkıda bulunuyor. 9 bin 500 kişinin görev aldığı bir organizasyon. Bu organizasyonlar herkesin emeğiyle mümkün. Büyük kitlesel etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmak, bizim için bir gurur vesilesi. İstanbul'un, sporun hayatın içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz. Kentin her ortamında farklı deneyimlerin sporla yaşanabileceği alanları özellikle çaba gösterip insanlarımıza kazandırıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, kurum kuruluşlara yürekten teşekkür ediyorum. Katılacak tüm sporculara ve halk koşucularına başarılar diliyorum. 3 Kasım'da köprüde buluşmak dileğiyle."

Sezgin Lüle: "Böyle bir organizasyona ismimizi vermekten mutluluk duyuyoruz"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, maratonun bu yıl ikinci kez Türkiye İş Bankası adıyla koşulacağını hatırlatarak, "Bu yıl, bankamızın 100. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan İş Bankası, ikinci yüzyılına adım attı. Bizim için son derece önemli. Böyle bir organizasyona ismimizi vermekten mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar toplumsal yaşamı iyileştirmeye yönelik işlerin içerisinde olduk. İş Bankası, bir bankanın ötesinde bir Cumhuriyet kurumu. Spor alanında da uzun soluklu işler hayata geçirme konusunda yolculuğumuz devam ediyor. Sporun daha fazla insan tarafından benimsenmesini önemli buluyoruz. Bu sayede yetenekli sporcuların keşfedilmesine, daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağladığımıza inanıyoruz. Tam da bu noktada bu maraton, spora geniş kitleler tarafından ilgi gösterilmesini sağlaması açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Spor İstanbul'a teşekkürlerini ileten Lüle, "Benimle birlikte 1780 İş Bankası çalışanı da farklı kategorilerde kayıt yaptırmış durumda. Bizim banka personelinin yüzde 9-10'una denk geliyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Sadece bütçesel bir katkıyla kalamazdık. 1780 kişinin yer alması, doğru bir iş yaptığımızın ispatı olsa gerek. Şimdiden maratonda koşacak arkadaşlara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Çintimar: "Türkiye'nin açık ara en büyük organizasyonu"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise maratonun, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl 46'ncısını düzenliyoruz. Federasyon başkanı, sporcu ve idareci olarak ve yaklaşık 25 maratonun içerisinde bulunmuş biri olarak şunu söyleyebilirim; İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Maraton da Türkiye'nin açık ara en büyük organizasyonu." yorumunu yaptı.

Organizasyona bin çocuğun katılacağını ifade eden Çintimar, "10 binlerle ifade edeceğimiz günlerin gelmesi gerekiyor. Türkiye'de 11 yıl önce 26 yol yarışı vardı. Şu anda 250 civarı yol yarışı var. Herkes bu organizasyonlarla hareketliliğin sağlanacağını biliyor. Maratonun düzenleneceği gün, en az 2 milyon insan hareket etmiş olacak. Bu yıl da hareketlilik yılı. Bir kültür oluşturacak büyük bir organizasyon." diye konuştu.

Atletizm branşında olimpiyat oyunlarına katılım konusuna değinen Çintimar, "Atletizmde önceki olimpiyata 23, bu olimpiyata 16 sporcuyla katıldık. 23 sporcumuzda 11 Kenya- Etiyopya doğumlu sporcumuz vardı. Bu kafilede sadece bir Kenya doğumlu sporcumuz vardı. Diğerlerinin hepsi kendi çocuklarımızdı. Şu an yaş ortalamaları 23. Önümüzdeki olimpiyatta Türkiye, atletizmde mutlaka ABD'deki olimpiyattan madalyalarla dönecektir. Buna inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Renay Onur: "40 binin üzerinde katılım beklediğimiz maratonda yabancı sayısını yüzde 50 artırdık"

Maratona katılım sayısı konusunda bilgi veren Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, tüm faaliyetlerimizi temsil eden bir faaliyet. 40 binin üzerinde katılım beklediğimiz maratonda yabancı sayısını yüzde 50 artırdık. 400 farklı şirket, burada koşmak için kayıtlarını yaptı. 5 bin kişinin katılacağı halk koşusunun kayıtlarını da haftaya açmış olacağız. Çok güzel bir söz var; 'Futbol asla sadece futbol değildir'. 'İstanbul Maratonu asla sadece İstanbul Maratonu değildir' şeklinde uyarlamak istiyorum. Startımızı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında vereceğiz. Maraton, Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.