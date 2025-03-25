5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent\'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe'nin istediğini alamadığı ve adeta kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, bonservisi elinde olmasına rağmen ara transfer dönemini de herhangi bir takımla anlaşmadan geçirmişti. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesini feshettiği Kent, sürpriz bir imza atmaya hazırlanıyor.
28 yaşındaki İngiliz futbolcunun şu sıralar beklenmedik bir kulüple görüşme halinde olduğu ileri sürüldü. Sounder at Heart'ta yer alan haber göre; Ryan Kent, MLS takımı Seattle Sounders ile temasta. ABD kulübünün, Kent ile sezonun geri kalanı için mukavele imzalamak istediği, sözleşmede 2025-2026 sezonu için de opsiyonel bir madde bulunacağı kaydedildi. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde sürdüğü de belirtildi.
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı ekim ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor. 2023 yazında Rangers'tan bedelsiz sarı-lacivertlilere imza atan Kent, fazla forma şansı bulamadı ve 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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