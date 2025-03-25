5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika
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5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent\'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe'nin 5 ay önce sözleşmesini feshettiği Ryan Kent'in MLS takımı Seattle Sounders ile temasta olduğu ve görüşmelerin olumlu sonuçlanmak üzere olduğu iddia edildi. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanması beklenen Kent'in kontratında 2025-2026 sezonu için de opsiyonel bir madde bulunacağı gelen haberler arasında.

25.03.2025 15:38
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Fenerbahçe'nin istediğini alamadığı ve adeta kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, bonservisi elinde olmasına rağmen ara transfer dönemini de herhangi bir takımla anlaşmadan geçirmişti. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesini feshettiği Kent, sürpriz bir imza atmaya hazırlanıyor.

MLS'E GİDİYOR

28 yaşındaki İngiliz futbolcunun şu sıralar beklenmedik bir kulüple görüşme halinde olduğu ileri sürüldü. Sounder at Heart'ta yer alan haber göre; Ryan Kent, MLS takımı Seattle Sounders ile temasta. ABD kulübünün, Kent ile sezonun geri kalanı için mukavele imzalamak istediği, sözleşmede 2025-2026 sezonu için de opsiyonel bir madde bulunacağı kaydedildi. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde sürdüğü de belirtildi.

5 AYDIR BONSERVİSİ ELİNDE

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı ekim ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor. 2023 yazında Rangers'tan bedelsiz sarı-lacivertlilere imza atan Kent, fazla forma şansı bulamadı ve 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Ryan Kent, Sözleşme, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null:
    3.lig topculari turkiyede 20m aliyor komedi yaa 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız - Son Dakika
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