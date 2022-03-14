5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi - Son Dakika
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5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi

14.03.2022 09:46
5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi

Altındağ Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği yüzme kursları büyük ilgi gördü.

Altındağ Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği yüzme kursları büyük ilgi gördü. Altındağ'da 5 bin çocuk, bu kurslar sayesinde yüzme öğrendi.

5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi. 6-14 yaş arası çocuklar, ücretsiz yüzme kurslarına adeta akın etti. Altındağlı çocukların yüzme kurslarına gösterdiği ilginin çok sevindirici olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Yaklaşık 5 bin çocuğumuz yüzme kurslarından faydalandı. Altındağlı çocuklarımıza gösterdikleri büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için çalışacak, Altındağ'a daha fazla havuz yapacağız inşallah" dedi.

"Denizimiz yok ama yüzebilen çok"

Başkan Balcı konuyla ilgili ayrıca, "Altındağ'da sporu atağa kaldıracak ve Altındağ'a daha fazla spor yatırımı kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız demiştik. Daha fazla Altındağlı çocuğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Denizi olmayan Ankara'da, yüzme bilen çocuklar yetiştiriyoruz. Denizimiz olmayabilir ama yüzme bilenimiz çok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi
5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi
5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi

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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5 bin Altındağlı çocuk yüzme öğrendi - Son Dakika


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