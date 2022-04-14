5. Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 tarihinde yapılacak - Son Dakika
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5. Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 tarihinde yapılacak

14.04.2022 18:14
5. Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 tarihinde yapılacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Geleneksel Sübeylidere Yağlı Güreşlerinin bu yıl beşincisi 16 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Geleneksel Sübeylidere Yağlı Güreşlerinin bu yıl beşincisi 16 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Başpehlivanların davet edildiği Sübeylidere Yağlı Güreşleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kırkpınar Başpehlivanı Faruk Akkoyun, Balıkesir Büyükşehir Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren, Milli Güreşçi Tanju Gemici, Başpehlivanlar Diyarı Karamürsel'den Erkan Ertan'ın katıldığı yağlı güreş müsabakaları 16 Nisan Cumartesi günü Köyde verilecek iftar yemeğinin ardından başlayacak ve sahura kadar tüm gece sürecek.

Geleneksel Türk Kültürünün vazgeçilmezlerinden olan, Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşleri, Sübeylidere Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde Burhaniye Belediyesinin desteği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla yapılacak. İftar sonrası gerçekleşecek etkinliklere merkezden katılacak vatandaşlar İçin Burhaniye Belediyesi saat 20.30'da ücretsiz otobüs kaldıracak. - BALIKESİR

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Cumartesi, Balıkesir, İftar, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5. Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 tarihinde yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 tarihinde yapılacak - Son Dakika
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