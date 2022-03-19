5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı - Son Dakika
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5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı

19.03.2022 15:47
5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı

İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Toplam bin 754 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda ilk gün 4 yarış gerçekleştirildi. Startı sabah verilen 120 kilometrelik yarışta mücadele devam ediyor.

Bugün yapılan 23 kilometrelik koşuda kadınlarda Çiğdem Tütüncü, erkeklerde Mehmet Aydıngör, 42 kilometrede kadınlarda Aysel Yalaç, erkeklerde Mestan Turhan, 61 kilometrede kadınlarda Ukraynalı Asia Komissarova, erkeklerde İdris Tosun birinciliğe ulaştı.

Organizasyon, yarınki 5 ve 12 kilometrelik yarışlarla tamamlanacak.

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Selçuk Belediyesi, İzmir, Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı - Son Dakika


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