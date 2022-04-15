5. Red Bull Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı - Son Dakika
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5. Red Bull Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

15.04.2022 10:52
5. Red Bull Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

Cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'nün kayıtları rekor katılımla sona erdi.

Cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'nün kayıtları rekor katılımla sona erdi. 17 Ocak'ta başlayan 5. Red Bull Uçuş Günü kayıtlarına 2 bin 715 takım başvurdu.

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar rekor katılımla sona erdi. İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü kayıtlarına 2 bin 715 takım başvurdu. 5. Red Bull Uçuş Günü'nde dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilde gerçekleşecek.

Unutulmaz bir uçuş deneyimi

2019 yılında Caddebostan Sahili'nde 200 bin kişiyi ağırlayan Red Bull Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda tasarladıkları aracın uçuşun hemen öncesinde gerçekleştirilecek performanslara göre değerlendirecek. İnsan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak ve yüzbinlerin önünde şov yapacak kadar cesur pilotlar, takımlarıyla unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek.

Kazanan Flying Bulls'la uçacak

5. Red Bull Uçuş Günü'nde üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya- Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise "En Uzun Uçuş Bileti" ödülünü alarak uçak bileti kazanacak.

En uzun mesafe rekoru 78.6 metre

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilgiden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu. - İSTANBUL

5. Red Bull Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı
5. Red Bull Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı
5. Red Bull Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı

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Caddebostan, İstanbul, Türkiye, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5. Red Bull Uçuş Günü kayıtları rekor başvuruyla kapandı - Son Dakika


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