55,29 saniyede Gençler Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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55,29 saniyede Gençler Türkiye Şampiyonu oldu

30.05.2022 10:11
55,29 saniyede Gençler Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metreyi 55,29 saniye ile tamamlayan 15 yaşındaki Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metreyi 55,29 saniye ile tamamlayan 15 yaşındaki Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum Türkiye Şampiyonu oldu.

Çeşitli illerden gelen başarılı atletler, Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası için Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde boy gösterdi. 800'den fazla sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden 15 yaşındaki Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum, kendisinden üç yaş büyük olan 18 yaşındaki rakipleri karşısında 400 metrelik parkuru birinci tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. 55,29 saniyelik bir derece ile koşan sporcu Tulum, Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki barajı 9 salise ile kaçırmasına rağmen Slovenya'daki Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) için Avrupa'nın birinci sırasına yükseldi.

"Hedefimiz, İsrail'deki Avrupa U18 Şampiyonası'nda koşmak"

Sporcusu Edanur Tulum'un başarılı sonucu hakkında mutlu olduğunu ifade eden Atletizm Milli Takım Antrenörü Gökhan Dede, konuyla alakalı olarak düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Edanur için her şey yeni başlıyor ve bu başarıların devamı gelecek. Ciddi antrenmanlar yapıyoruz ve disiplinli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kendisinden çok umutluyum. Hedefimiz, 4-5 Temmuz'da düzenlenecek olan İsrail'deki Avrupa U18 Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı için koşmak." - ESKİŞEHİR

55,29 saniyede Gençler Türkiye Şampiyonu oldu
55,29 saniyede Gençler Türkiye Şampiyonu oldu

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Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 55,29 saniyede Gençler Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika


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