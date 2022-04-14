57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap başladı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap başladı

14.04.2022 10:49
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci gününde Manisa-Ayvalık etabında mücadele başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci gününde Manisa-Ayvalık etabında mücadele başladı.

Manisa'nın simge yapılarından Valilik binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen 5. etapta bisikletçiler, önce Saruhanlı ilçesinden geçecek. Daha sonra İzmir- İstanbul Otoyolu'na çıkacak bisikletçiler, Kırkağaç gişelerinden otoyoldan ayrılacak.

Türkiye'nin önemli linyit üretim merkezlerinden Soma'dan geçecek sporcular, İzmir'in Bergama ilçesi yönüne devam edecek. UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınan Bergama Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan ilçenin geçilmesinin ardından İzmir- Çanakkale yoluna girecek bisikletçilerin 191,7 kilometrelik mücadelesi, Ayvalık Marina'da sona erecek.

Turda, dördüncü etabı kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, turkuaz mayoyu giyiyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 160 bisikletçi katıldı.

Etabın saat 14.30 civarında sona ermesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap başladı - Son Dakika


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