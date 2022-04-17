57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller verildi (YENİDEN) - Son Dakika
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57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller verildi (YENİDEN)

17.04.2022 19:43
57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller verildi (YENİDEN)

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Bodrum'dan başlayan TUR2022, İstanbul'da sonlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nden start alan 149 sporcu, hava şartlarından dolayı Kuzguncuk'ta kaza yaptı. Yarışın 25'inci kilometrelerinde gerçekleşen kaza sebebiyle bisikletçiler, devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı. Komiserler Kurulu'nun sporcuların talebi doğrultusunda aldığı kararla İstanbul-İstanbul etabı nötralize edilirdi. 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırıldı.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Israel - Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. İkinciliği Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda elde etti.Dünkü sonuçlara göre Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayonun, ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayonun, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür ise Türkiye güzelliklerini gösteren beyaz mayonun sahibi oldu.Takımlar klasmanında ise İspanya'nın Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaşırken, Almanya'nın Bike Aid takımı ikinci, İtalya'nın EOLO-Kometa takımı üçüncü oldu.ÖDÜLLER VERİLDİ

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mahmut Kazan ödülleri verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Beylerbeyi Sarayı, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller verildi (YENİDEN) - Son Dakika


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