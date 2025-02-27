60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2025\'te Başlıyor

Spor

Giro d'Italia, Vuelta a Espana ve Tour de France gibi profesyonel bisikletin en büyük yarışlarında yer alan takımlar, 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında kozlarını 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda paylaşacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. 1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 12 ülkeden 3 World Tour Team, 13 Pro Team, 6 Continental Team olmak üzere 22 takım katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2025 yılında ABD, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun UCI kategorilerine göre takım listesi şöyle:

World Tour

Alpecin- Deceuninck (Belçika)

Team Picnic PostNL (Hollanda)

XDS Astana Team (Kazakistan)

Pro Tour

Lotto (Belçika)

Uno-X Mobility (Norveç)

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

Equipo Kern Pharma (İspanya)

VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya)

Burgos- Burpellet- BH (İspanya)

Team Polti VisitMalta (İtalya)

Unibet Tietema Rockets (Fransa)

Euskaltel-Euskadi (İspanya)

Solution Tech Vini Fantini (İtalya)

Team Flanders-Baloise (Belçika)

Wagner Bazin WB (Belçika)

Team Novo Nordisk (ABD)

Continental

Terengganu Cycling Team (Malezya)

Mazowsze Serce Polski (Polonya)

China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin)

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Giro d'Italia, Vuelta a Espana ve Tour de France gibi profesyonel bisikletin en büyük yarışlarına renk katan takımlar da bu kez kozlarını 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda paylaşacak.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto Cycling Team ve Konya Büyükşehir Belediye Spor 2025 yılında UCI tarafından Continental takım olarak tescil edilmişti. Bu üç Türk takımı da kendi seyircisi önünde yarışma motivasyonu ile TUR'da mücadele edecek. - İSTANBUL