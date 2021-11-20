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600 sporcu Bodrum'da ter döktü - Son Dakika

600 sporcu Bodrum'da ter döktü

20.11.2021 16:32

- 600 sporcu Bodrum'da ter döktü Sporcular yanan alanlarda koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu'nda yaklaşık 600 sporcu, 4 farklı parkurda mücadele etti.

- 600 sporcu Bodrum'da ter döktü

Sporcular yanan alanlarda koştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu'nda yaklaşık 600 sporcu, 4 farklı parkurda mücadele etti.

Bodrun Ultra Maratonu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5'inci kez düzenlendi. 60K, 23K, 10K ve 6K parkurlarında düzenlenen maratona yaklaşık 600 sporcu katıldı. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki başlangıç noktasından yarışa başlayan sporcular, ilçe merkezini geçtikten sonra İçmeler mevkisinden dağa tırmandı. Yaz aylarında çıkan yangında zarar gören dağlık alanlardaki patikalarda ter döken sporcular, dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Derece hedefi olmayan kimi koşucular, Bodrum'un doğasının tadını çıkararak yarışı tamamladı. 4 parkur belediye meydanında son buldu.

Yarışmada 6K kadınlarda birinci İlayda İnce, erkeklerde Turan Alkan oldu. 10K parkurunda kadınlarda Mihraç Ayan bitiş çizgisine ilk gelen sporcu olurken erkeklerde Aykut Kırsay parkuru ilk tamamlayan oldu. 23K kadınlarda Natalia Gyurten birinciliğe ulaştı. Bu parkurum erkekler kategorisi birincisi Mehmet Aydıngör oldu. 60K kadınlar kategorisinde Anastasiia Golubeva, erkeklerde kategorisinde Umut Çavuşoğlu birinciliği elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Belçika'dan meme kanserli hastaları ile yarışmaya katılan Medikal Onkolog Sevilay Altıntaş, "Çok güzel bir yarış. Çok memnun kaldık. Organizasyon süperdi. 18 kişi geldik. Ben Belçika'da medikal onkoloğum. Tedaviden sonra hastalarımızı 10 kilometreye hazırladık, koşuya getirdik" dedi.

İnci Köloğlu, yarışın gayet keyifli geçtiğini dile getirerek, "Çok güzel bir yarıştı. Hava da koşmak için çok güzeldi. Benim ilk ultra yarışımdı. O yüzden benim için ayrı bir özelliği vardı. Çok keyif aldım. Startta iyi başladım. Çıktıktan sonra da zaten dağa çıkıyorsunuz. Orada bir düşüş yaşadım ama sonra toparladım devam ettim. Gayet iyiydi. Sağlıklı bir şekilde bitirdim. Önemli olan o" şeklinde konuştu.

600 sporcu Bodrum'da ter döktü
600 sporcu Bodrum'da ter döktü
600 sporcu Bodrum'da ter döktü
600 sporcu Bodrum'da ter döktü
600 sporcu Bodrum'da ter döktü
600 sporcu Bodrum'da ter döktü
600 sporcu Bodrum'da ter döktü

Belçika, İçmeler, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 600 sporcu Bodrum'da ter döktü - Son Dakika Spor


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