8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Spor

8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi

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Fenerbahçe, Al Ahli kulübünden Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. 8 milyon euro olan kiralama bedeli 4 taksitte ödenecek olan oyuncunun maaşı Al Ahli tarafından karşılanacak.

17.07.2024 17:09  Güncelleme: 17:29
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için Al Ahli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertliler bu transfer için 4 eşit taksitte 8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını kulübü Al Ahli karşılayacak.

8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin\'i KAP\'a bildirdi

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: menejerler yine yolmuş anlaşılan feneri yazık 8 4 Yanıtla
  • V. A.: Bu ne saçma kiralama bedeli yuh 1 0 Yanıtla
  • Tony Montana: FENERBAHÇE Lİ OLARAK SÖYLÜYORUM O SENE BU SENEDE DEĞİL ANLAMIŞ OLDUK !!! 0 0 Yanıtla

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