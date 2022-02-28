8. Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası yarın İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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8. Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası yarın İstanbul'da yapılacak

28.02.2022 10:28
8. Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası yarın İstanbul'da yapılacak

Atletizmde 8. Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası yarın İstanbul'da yapılacak.

Atletizmde 8. Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası yarın İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek kupada erkek ve kadın yarışmacılar, uzun atlama, sırıkla atlama, üç adım atlama ve yüksel atlama branşlarında mücadele edecek.

Organizasyona yaklaşık 100 sporcunun katılacağı bildirildi.

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Ruhi Sarıalp, Atletizm, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 8. Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası yarın İstanbul'da yapılacak - Son Dakika


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