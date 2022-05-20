+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: "Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik" - Son Dakika
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+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: "Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik"

20.05.2022 22:43

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir, elde edilen başarıyı tüm Türkiye'nin hak ettiğini söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir, elde edilen başarıyı tüm Türkiye'nin hak ettiğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan milli boksör, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok heyecanlandığını belirten Şennur, "Sanki 39 yıldır bu anı bekliyormuşum. Çok teşekkür ederim. Son nefesime kadar, terimin son damlasına kadar mücadele ettim. 27-28 yaşında spora başladım. Yıllardır bunun hayalini kurdum. Bir sürü sakatlık geçirdim, bırakma evresine geldim. Yaşım geç olduğu için bırakmamı söyleyenler çok oldu. 39 yaşındayım. İnsanın kalbinde neye inandığının önemi vardır, yaşın önemi yoktur. Ben 34 yaşında dünya üçüncüsü, 36 yaşında dünya ikincisi ve 39 yaşında dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

Ailesine ve basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Şennur, şunları kaydetti:

"Hiç kimse inandığı şeylerden vazgeçmesin, ben inandım çok şükür Allah nasip etti. Milli takım kaptanıyım. Hiçbir zaman takımda üzülmeye hakkım yok, en mutsuz anımda bile arkadaşlarıma güldüm çünkü kaptanın morali bozuk olmamalıydı. Hep arkadaşlarıma destek oldum, hepsine teşekkür ediyorum. Bartın'dan, Amasra'dan gelen seyirciler, taraftarlar ve Fenerbahçe taraftarları muhteşemdi, bana destek oldular. Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik. Basın mensupları olarak hak ettik. Basın olmasa kimse bilmez. Basın elimiz, kolumuz. Sizin sayenizde bizi herkes biliyor."

+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik
+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik
+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik
+81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor +81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: 'Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: +81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir: "Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik" - Son Dakika
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