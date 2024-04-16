İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısı sonrası ortaya çıkan gerilim nedeniyle borsalarda iniş çıkışların meydana gelmesiyle, uzmanlar gerilime rağmen altına rağbetin arttığını belirtti.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde Türkiye'de borsaların kapalı olmasından ötürü herhangi bir işlem yapılmazken, İran-İsrail gerilimi nedeniyle altın gramı 3 bin lira seviyelerine kadar çıktı. Diyarbakır'da HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, İran-İsrail gerilimi ve Ortadoğu'daki savaşın etkisinden dolayı altına rağbetin sürekli arttığını kaydetti.
Türkiye'deki borsaların geçtiğimiz pazartesi günü açılmasıyla altın ve dolar paritesinde tekrar aynı seviyelere geldiğini söyleyen Kaya, "Ortadoğu'daki savaş gerginliğinden kaynaklı altının yükselişi söz konusudur. İran-İsrail gerginliğiyse bunu bir üst safhaya çekti. Biz Müslüm ülkelerin borsası bayram sürecinde kapalı olduğu için o yükselişi göremedik ama açık olan borsalarda ise altın çok daha yüksek fiyatları gördü. Ortamın az da yumuşamasıyla beraber altın tekrar düştü biraz. Gram altın bu süreçte ortalama 3 bin lirayı gördü. Bundan kaynaklı halkta bir tedirginlik başladı. Altına yine de talep var" dedi.
"Sarrafiye ürünleri bulamıyoruz"
Halkın yatırım aracı olarak aldığı sarrafiye ürünlerinde ise tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Kaya, "Öte yandan halk tarafından talep gören sarrafiye ürünleri arasında çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altın ön planda. Ama bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşadığımız için müşteriye satış gerçekleştiremiyoruz. Darphane Genel Müdürüyle de bu konu hakkında görüşme sağladık. Ama maalesef darphanenin üretim kapasitesi kısıtlı olduğu için biz talebi karşılayamıyoruz. Genelde müşterilerimiz yatırım için sarrafiye ürünlerini alıyor. Ortalama günde 5 kilo çeyrek satmamız gerekirken şu an satış yapamıyoruz. Yetkililer darphanenin kapasitesini arttırırsa bu sorun ortadan kalkar" diye konuştu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Ekonomi › İran-İsrail Gerilimi Altına Rağbeti Arttırdı - Son Dakika
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