SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yohan Rosso, Ioannis Agrafiotis, Branimir Galic

TÜRKİYE: Metecan Birsen 4, Flynn 13, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz 10, Kenan Sipahi 15, Şehmus Hazer 23, Sertaç Şanlı 11, Onuralp Bitim 2, Ömer Kutluay 4, Yiğit Onan, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani 19

İZLANDA: Gudmundsson 6, Fridriksson 15, Kristinn Palsson 12, Hlinason 14, Thrastarson 7, Steinarsson 3, Henningsson 8, Thorbjarnarson, Hermannsson 14, Petursson 2, Haukur Palsson 2, Jonsson

1'İNCİ PERİYOT: 23-24

DEVRE: 43-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-70

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 mağlup etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya milliler; Metecan Birsen, Flynn, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi ilk 5'iyle başladı. İzlanda ise Gudmundsson, Fridriksson, Kristinn Palsson, Hlinason ve Thrastarson ilk 5'iyle parkede yer aldı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu ay-yıldızlı ekip, 24-23 geride tamamladı. İkinci periyotta da skor üstünlüğünü koruyan İzlanda, soyunma odasına 46-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olan milliler, bu bölümde 30 sayı üretirken rakibine 24 sayı izni verdi. Ay-yıldızlı ekip, son periyoda 73-70 önde girdi. Son periyotta da etkili oyununu sürdüren milliler, farkı 18 sayıya çıkararak parkeden 101-83 galip ayrıldı. Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen ay-yıldızlı ekip, elemelerde çıktığı 10'uncu maçında 9'uncu galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Şehmus Hazer olurken Ercan Osmani 19, Kenan Sipahi ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

ÖMER KUTLUAY İLK KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ömer Kutluay, İzlanda karşısında ilk resmi A Milli maçına çıktı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda süre alan genç basketbolcu, mücadeleyi 4 sayıyla tamamladı.

BAKAN BAK VE TÜRKOĞLU KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.