A Milli Futbol Takımı, Avusturya\'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, ismini çeyrek finale yazdırdı. Bursa'da milli maçı heyecanla takip eden vatandaşlar, maçın ardından meydanlarda kutlama yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu müsabakasında Avusturya ile karşı karşıya geldi. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Ay-yıldızlılar, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bursa'da milli maçın son saniyelerine kadar heyecanla takip eden vatandaşlar, çalınan son düdüğün ardından meydanlara akın etti. Çeşitli meydanlarda araçlarından inen vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetini, meşale ve tezahüratlarla kutladı.