A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselmesi Burdur'da coşkuyla kutlandı

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A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselmesi Burdur'da coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. By sonuçla birlikte çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti Burdur'da coşkulu bir şekilde kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara akın eden vatandaşlar Gazi Caddesi, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde araçlarıyla konvoy yaparak galibiyeti kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise İzmir Marşı söyleyip sloganlar atarak büyük bir coşku yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara katılan vatandaşlardan Mehmet Furkan Doğan; "Ben Burdur'a öğrenci olarak geldim daha sonra bir işletme açarak burada yaşamaya başladım. Bizim başından beri A Milli Takım'a inancımız vardı. Gençlerimize her zaman güveniyoruz. Sağ olsunlar bugün çok güzel top oynadılar, ruhlarını ortaya koydular. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacağız. Onları da yenip inşallah yarı finalde İngiltere veya İsviçre'ye de karşı çok güzel mücadele edeceğimize inanıyoruz. Tüm ülkemize teşekkür ediyoruz. Millilerimizi çok seviyoruz" şeklinde konuştu. - BURDUR