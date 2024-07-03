A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

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A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de coşkulu bir şekilde kutlandı. Yoğunlukla Tepebaşı ilçesinde kutlama yapan vatandaşların araçları konvoy yaptığı görüldü. Bazı vatandaşların ise yaya şekilde gruplar halinde, ellerindeki Türk bayrağını sallayarak kutlama yaptı. - ESKİŞEHİR