A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu.

Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'e galibiyeti getiren golü, 40. dakikada Shira Eliva attı.

Bu sonuçla grupta dördüncü yenilgisini yaşayan ay-yıldızlılar, 10 puanla 4. sırada kaldı. Yedinci maçında ilk galibiyetini alan İsrail ise ilk puanlarıyla tanıştı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Mücadeleye galibiyet parolasıyla çıktık, pozisyonlar bulduk ancak bunları değerlendiremedik. Kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.