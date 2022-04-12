A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu

12.04.2022 22:27
A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu

Türkiye: 1-0STAT: HaMoshavaHAKEMLER: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs, Katarzyna Lisiecka-sek (Polonya)İSRAİL: Beilin, Goor (Dk. 85 Awad), Elinav, Nakav, Achtel, David (Dk. 79 Shtainshnaider), Hazan (Dk. 78 Kats), Avital (Dk. 62 Chitman), Selimhodzic, Sommer (Dk.

Türkiye: 1-0

STAT: HaMoshava

HAKEMLER: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs, Katarzyna Lisiecka-sek (Polonya)İSRAİL: Beilin, Goor (Dk. 85 Awad), Elinav, Nakav, Achtel, David (Dk. 79 Shtainshnaider), Hazan (Dk. 78 Kats), Avital (Dk. 62 Chitman), Selimhodzic, Sommer (Dk. 84 Kuznezov), BeckTÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç, İpek Kaya, Kezban Tağ, Berna Yeniçeri (Dk. 72 Ece Tekmen), Emine Ecem Esen (Dk. 72 Büşra Kuru), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Elif Keskin (Dk. 87 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 29 Busem Şeker), Yağmur UrazGOL: Dk. 40 Elinav (İsrail)SARI KARTLAR: Beck, Goor, Nakav, Achtel (İsrail), Elif Keskin (Türkiye)A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 8'nci maçında deplasmanda İsrail'e 1-0 yenildi. Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golü 40'ıncı dakikada Shira Eliva attı. Bu mücadelenin ardından Türkiye, grubunda 10 puanla 4.sırada yer aldı.

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2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İsrail: 1Türkiye: 0 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İsrail: 1Türkiye: 0 A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu

Polonya, Türkiye, İsrail, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu - Son Dakika


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